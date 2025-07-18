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Polis memurunun maruluna çiğ köfte koymayı unutmuştu! Vali Aygöl, "İşi tatlıya bağladık" diyerek tatlı ikram etti

Tunceli'de dün bir görüntü gündem olmuştu. Vali Şefik Aygöl, esnaf ziyareti sırasında kendisine eşlik eden koruma polisinin maruluna çiğköfte koymayı unutmuştu. Vali Aygöl, bugün ise maruluna çiğ köfte koymayı unuttuğu polis memuruna tatlı ikram ederek "İşi tatlıya bağladık" dedi.

Polis memurunun maruluna çiğ köfte koymayı unutmuştu! Vali Aygöl, "İşi tatlıya bağladık" diyerek tatlı ikram etti

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, dün Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu. Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aygöl’ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tebessüm ettirdi.

VALİ BUGÜN TATLI İKRAM ETTİ: "TATLIYA BAĞLADIK"

Vali Aygöl, Atatürk Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle birlikte asfalt serdi. Çalışmalar sırasında mahalledeki bir tatlıcı dükkanına giren Vali Aygöl, beraberindekilere tatlı ısmarladı. Vali Aygöl, önceki gün maruluna çiğ köfte koymayı unuttuğu polis memuruna tatlı ikram ederek, “Kardeş sen neredesin? Çiğköfte akşam, ancak bak şimdiden 2 tatlı. Afiyet olsun ağabeyciğim. İşi tatlıya bağladık. Polislere sahip çıkmam lazım” dedi. Vali Aygöl’ün tatlı ikramı, çevresindekileri gülümsetti.

Polis memurunun maruluna çiğ köfte koymayı unutmuştu! Vali Aygöl, "İşi tatlıya bağladık" diyerek tatlı ikram etti 1

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli çiğ köfte
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