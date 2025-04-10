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Polis metruk binada uyuşturucu ele geçirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde metruk binada ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis metruk binada uyuşturucu ele geçirdi

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K, M.İ., T.Ü., N.H., Ö.B. ve D.K.'nin içerisinde bulunduğu Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak'taki metruk binada kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde, 3 adet poşet içerisinde, 11 fişek peçeteye sarılı halde toplamda 473.87 gram kimyasala bulanmış tütün ile 0.32 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden D.K.'nın üst aramasında da, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 860 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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polis Edirne
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