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Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar

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Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan ilginç kovalamaca kameralara yansıdı. Kaçan bir şüphelinin peşine düşen yunus polisi, şüpheliyi yoldan çevirdiği bir motokuryenin motosikletine binerek takip etti.

İlginç anlar Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre polis ekipleri şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli, ekiplerin uyarılarına rağmen kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Ancak şüpheli durmayarak kaçmaya devam etti.

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 1

POLİS MOTOKURYENİN MOTORUNA BİNDİ

Kovalamaca sırasında dikkat çeken bir an kameralara yansıdı.

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 2

Takibi sürdüren polislerden biri, o sırada bölgede bulunan bir motokuryeyi durdurdu.

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 3

Motokuryenin kullandığı motosiklete binen polis, şüpheliyi yakalamak için takibe bu şekilde devam etti.

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 4

Dikkat çeken bu anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 5

İşte sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları:

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 6

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 7

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 8

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 9

Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar 10

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Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt motosiklet Motokurye
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