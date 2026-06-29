Polis, motokuryenin motoruna binip suçlu kovaladı! İstanbul sokaklarında oyunları aratmayan anlar

İlginç anlar Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre polis ekipleri şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli, ekiplerin uyarılarına rağmen kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Ancak şüpheli durmayarak kaçmaya devam etti.

POLİS MOTOKURYENİN MOTORUNA BİNDİ

Kovalamaca sırasında dikkat çeken bir an kameralara yansıdı.

Takibi sürdüren polislerden biri, o sırada bölgede bulunan bir motokuryeyi durdurdu.

Motokuryenin kullandığı motosiklete binen polis, şüpheliyi yakalamak için takibe bu şekilde devam etti.

Dikkat çeken bu anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İşte sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları: