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  4. Polis Özel Harekattan 42. yıla özel "Şehitler Treni" filmi

Polis Özel Harekattan 42. yıla özel "Şehitler Treni" filmi

21.03.2025 17:36
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Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çekilen "Şehitler Treni" isimli kısa filmde ilk şehit Yılmaz Mayuk'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı.

Polis Özel Harekattan 42. yıla özel "Şehitler Treni" filmi

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Başkanlığı 42. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 42 yıl boyunca vatanın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla büyük fedakarlıklarla çalışan Polis Özel Harekat 42 yıldır dimdik görev yapıyor.

Terörle mücadelede her zaman en ön saflarda yer alan kahramanlar bu uğurda nice şehitler verdi. Gücünü şehitlerinden alan Özel Harekat 42. yılında da ebediyete gönderdiği kahramanlarını unutmadı. 42. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Özel Harekat Başkanlığı tarafından "Şehitler Treni" adlı kısa film çalışması yapıldı. Kurulduğu günden bu yana verilen şehitlere değinilen kısa filmde Özel Harekatın ilk şehidi olan Yılmaz Mayuk'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı. Polis Özel Harekat Şehitleri için kamera karşısına geçen usta tiyatrocu "Şehitler Treni" isimli kısa filmde gösterdiği performans ile takdir topladı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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