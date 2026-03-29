Polis ve bekçileri ilgilendiren düzenleme! Bakan Çiftçi duyurdu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Polis Meslek Kanunu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi bekçilerle ilgili olarak yapılan düzenleme sonu çarşı ve mahalle bekçilerinin illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebileceklerini söyledi. Çiftçi ayrıca, "Polisimizin çalışma şartlarını rahatlatacak ve motivasyonlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, Polis Meslek Kanunu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Polislik görevinin önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Kamu düzeninin korunmasında, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde polisimizin ne kadar önem arz ettiğini ve ne kadar fedakarca çalıştığını herkes gibi ben de bir polis babası olarak biliyorum" dedi.

"BEKÇİLERİMİZ BELİRLENECEK NOKTALARDA NÖBET GÖREVİ ÜSTLENEBİLECEKLER"

Çalışma hazırlığı içinde olduklarını aktaran Çiftçi, "Önümüzdeki hafta netleştirmeyi planladığımız bir çalışmamız var. Bu çalışmaya göre, ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, Valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler" ifadelerini kullandı.

"POLİSİMİZİN MOTİVASYONLARINI YÜKSELTECEK DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Çiftçi açıklamasının devamında ise "Ayrıca, bu dönem Polis Akademisi’nden 10 bin polis adayımız mezun oluyor. Eylül ayına göre planlanan mezuniyet takvimini Haziran ayı başına çekeceğiz. Böylelikle, ülkemiz genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz. Polisimizin çalışma şartlarını rahatlatacak ve motivasyonlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
bekçi polis İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
