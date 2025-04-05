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Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

Kütahya'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. polisi görünce kaçarak, gizlendiği daireye girip kapıyı kilitledi. Kapıyı açmayan F.S.’nin bulunduğu dairenin camından dışarıya atılan uyuşturucu madde atılırken, eve operasyon düzenleyen polis, F.S. ile birlikte biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, Aydınlık Caddesi’nde devriye görevi sırasında bir kişiden şüphelendi. Polisi gören şüpheli ise kaçmaya başladı. Polisin ikazlarına uymayan şüpheli, gizlendiği apartman dairesine girerek kapıyı kilitledi.

Polis, kapıyı açmayan şüphelinin saklandığı dairenin camından, içinde metamfetamin olduğu değerlendirilen küçük bir paket ile uyuşturucu kullanmaya yarayan düzeneğin sokağa atıldığını belirledi. Güven Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan kararla eve operasyon düzenledi. Kaçan şüphelinin hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. olduğu belirlenirken, F.S. ile birlikte E.B. ve N.K. isimli kadın da gözaltına alındı.

N.K.’nın çantasında yapılan aramada ise başkalarına ait 3 kimlik ve 1 ehliyet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis asayiş
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