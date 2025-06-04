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Polisi karşısında görünce kaçmaya çalıştı ama... Sürücüye 95 bin TL ceza

Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 95 bin 724 lira para cezası uygulandı.

Polisi karşısında görünce kaçmaya çalıştı ama... Sürücüye 95 bin TL ceza

Çorum'daki olay, Söğütlüevler Mahallesi 58. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (18) idaresindeki araç, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekiplerin takibi sonucu araç, Söğütlüevler 58. Sokak’ta durduruldu.

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TOPLAM 95 BİN TL PARA CEZASI

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 1.00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. A.U.’ya, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 95 bin 724 TL idari para cezası kesildi.

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Araç ise çekiciyle otoparka çekildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Çorum
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