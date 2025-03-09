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Polisi kilometrelerce peşinde koşturdu! Yakalanınca söylediğiyle pes dedirtti: 'Amerikan polisi misiniz?'

09.03.2025 08:10
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Trafik ekiplerinin gece saatlerindeki alkollü sürücülerle mesaisi devam ediyor. Bursa'da dur ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Polisler 10 kilometrelik takibin ardından aracın önünü kesti. Sürücü alkollü çıkarken hem para cezası verildi hem de ehliyetine 2 yıl el konuldu. Alkollü sürücünün ilk sözleri size 'Siz Amerikan polisi misiniz?' oldu.

Polisi kilometrelerce peşinde koşturdu! Yakalanınca söylediğiyle pes dedirtti: 'Amerikan polisi misiniz?'

Bursa'da trafik denetiminden kaçmaya çalışan 3.50 promil alkollü sürücü Ömer.K.(45), polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar, kameraya yansırken, gözaltına alınmamak için polise direnen sürücü, "Amerikan polisi misiniz?" diyerek tepki gösterdi.

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DUR İHTARINA UYMADI

Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Trafik denetimi yapan polis ekipleri, 16 BCC 152 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü Ömer K., ihtara uymayarak otomobili ile kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından otomobilin önü polis ekipleri tarafından kesilerek durduruldu.

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"AMERİKAN POLİSİ MİSİNİZ?"

Araçtan çıkarılan Ömer K. gözaltına alınmamak için direnirken polis ekiplerine, "Amerikan polisi misiniz" diyerek tepki gösterdi.

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ALKOLLÜ ÇIKTI! EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Ömer K., polis ekipleri tarafından yapılan alkolmetre testinde 3.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ömer K.'ya, 2'inci kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Ömer.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise çekici ile kaldırıldı. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik
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