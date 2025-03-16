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  4. Polisin baskın düzenlediği evde silah, tarihi eser, uyuşturucu ele geçirildi

Polisin baskın düzenlediği evde silah, tarihi eser, uyuşturucu ele geçirildi

16.03.2025 12:47
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Bursa'da kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis, çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin adresine baskın düzenledi. Ekipler, şüpheliyle birlikte 13 tarihi eser obje, 2 tüfek, 3 tabanca ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Polisin baskın düzenlediği evde silah, tarihi eser, uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silah bulundurma ihbarı alan polis ekipleri, Abdullah E.'nin (32) kaldığı adresi yakın takibe aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Savcılık kararı ile aranan ev cephaneliği aratmazken, yapılan aramada ise 13 adet tarihi eser obje, 3 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda fişek, uyarıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Bursa Çarşı Polis Merkezi'ne getirildi. Buradaki işlemleri yapılan Abdullah E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
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