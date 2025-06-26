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Polisin 'dur' ihtarına uymamak korsan taksiciye pahalıya patladı! Rekor ceza yedi: Trafikten men edildi

Küçükçekmece’de, korsan taksicilik yapan ve uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye, toplam 58 bin 819 TL para cezası kesildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymamak korsan taksiciye pahalıya patladı! Rekor ceza yedi: Trafikten men edildi
Begüm Özkaynak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Altınşehir Köprü mevkiindeki yaptığı uygulama sırasında bir araç, uygulama noktasına varmadan yolcu indirdi. Sürücünün, uygulama noktasını geçtikten sonra yolcuları tekrar aldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli araç durduruldu. Yakalanan sürücünün Y.İ.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü hakkında ‘Korsan taşımacılık’, ‘makas atma’, ‘dur ihtarına uymama’, ‘saygısızca araç kullanmak’ suçlarında 58 bin 819 TL idari para cezası kesildi. Şahsın kullandığı araç ise trafikten men edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi’ suçlarından da adli işlem yapıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis trafik korsan taksi
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