Polisin kovalamaca sunucu yakaladığı araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmetbey Mahallesi üzerinde durumundan şüphelendikleri ve "dur" ihtarına uymayan 55 plakalı aracı kovalamaca sonucu durdurdu. Araçta bulunan E.M. (30), M.S. (26) ve Y.C. (34) gözaltına alındı.

10 PARÇA HALİNDE TOPLAM 3,70 GRAM METAMFETAMİN

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda satışa hazır 10 parça halinde toplam 3,70 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 5 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

