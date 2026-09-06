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Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı

Nevşehir’de gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız olduğu görülen bir aracı takip ederek durdurdu. Araçta bulunan 3 kişinin, kısa süre önce meydana gelen silahlı saldırının şüphelileri olduğu belirlendi. Olayda ağır yaralanan şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.Ç. (50) henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda Y.Ç. ve kardeşi A.E.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın ardından L.Ç.’nin bulunduğu yerin öğrenilmesi üzerine iki kardeş ve arkadaşları R.A. ile birlikte belirtilen adrese geldi. Burada araçtan hiç inmeden L.Ç. ve yanında bulunan arkadaşına ateş eden şüpheliler, daha sonra olay yerinden plakaları sökülmüş araçla kaçtı.

Polis ekipleri kısa sürede yakaladı
Şüpheliler olay yerinden panik içerisinde uzaklaşırken, bölgede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri plakasız araçtan şüphelenerek aracı durdurdu. Ekipler, şahısların kimlik kontrolünü yaptığı sırada yakın bölgede meydana gelen silahlı yaralama olayına ilişkin anonsu duydu. Bunun üzerine araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan L.Ç., yanında bulunan arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. L.Ç., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ve araçlarda yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin L.Ç.’nin sırtına isabet ettiği, bir merminin ise araca isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç., A.E.Ç. ve R.A.’nın suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı 1

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı 2

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı 3

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı 4

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı 5

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı 6

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı 7

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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