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Polislerden hayat kurtaran trafik bilgilendirmesi

Samsun’un Kavak ilçesinde polis ekipleri, araç ve motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması yaparak hayat kurtaracak uyarılarda bulundu

Polislerden hayat kurtaran trafik bilgilendirmesi

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtemel trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla ilçe genelinde sürücülere broşür dağıttı. Trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, farkındalık çalışmaları kapsamında genç sürücüler ve ailelerine yönelik önemli mesajlar iletti.

Dağıtılan el broşürlerinde, "Bir Kural Bir Ömür", "Trafikte Güvenli Motosiklet Kullanımı", "Araçlarda Kör Nokta", "Ani Manevralar", "Evladını riske atma, tedbirini al, kaza yapma", "Kaskım Kafamda" gibi dikkat çekici ifadeler yer aldı.

Motosiklet kazalarının artış göstermesi üzerine gerçekleştirilen kampanyaya Kavak halkı büyük destek verdi. İlçe sakinleri, "Polisimizin yaptığı bu uyarılar çok yerinde. Biz de aileler olarak evde çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız" dediler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kavak
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