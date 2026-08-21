Yeni Parti'ye bir büyükşehir belediyesi daha: Ayşe Ünlüce istifasını resmen duyurdu

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından partiye katılan büyükşehir belediyelerine bir yenisi eklendi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ve Yeni Parti’ye katıldığını duyurdu.

BAŞKAN ÜNLÜCE'DEN AÇIKLAMA

Ünlüce, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi “ayrılık da sevdaya dahil.”

Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak.

Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."