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  4. Polisleri hedef almıştı! Provokatif paylaşım sonrası harekete geçildi

Polisleri hedef almıştı! Provokatif paylaşım sonrası harekete geçildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.03.2025 23:27
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından kentlerdeki gösterilerle ilgili polisleri hedef alan provokatif paylaşım sonrası harekete geçildi. İzmir'de olduğu belirlenen şahıs yakalandı.

Polisleri hedef almıştı! Provokatif paylaşım sonrası harekete geçildi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili birçok kentte vatandaşlar gösteriler düzenlemişti.

PROVOKATİF PAYLAŞIM

Emniyet güçleri de provokatif olayların önüne geçmek için önlemlerini sürdürüyor. Sosyal medyada bir paylaşımda "Sevgili polis kardeşlerim. Devir internet dönemi, dijital kayıt dönemi. Sizi de bulurlar. Bir sosyal medya like'ından, bir pos cihazı raporundan, bindiğin otobüsün plakasından, önünden geçtiğin benzinliği kamerasından, bir arkadaşının sorgusundan sizi de bulurlar. 5 yıl sonra da bulurlar, 15 yıl sonra da bulurlar. O size verilen 'emir'leri yerine getirirken insaflı olun. Halka zulüm ederken iki kere düşünün. Gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığını hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın" ifadeleri kullanılmıştı.

YAKALANDI

Cumhurbaşkanlıği İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İnternet döneminden, dijital kayıt döneminden söz ederken, bıraktığı sanal ayak izini unutmuş olmalı.. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tespit etti, güvenlik görevlilerimiz az önce yargıya teslim etti…"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı İzmir
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