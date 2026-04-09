Polislerle dalga geçen şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı saldırıda polislerin müdahale anları sırasında alaycı ifadeler kullanan şahıs tutuklandı. Olay kapsamında gözaltına alınan diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun önünde görevli polislere düzenlenen silahlı saldırı sırasında polislere yönelik, "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklinde ifadeler kullandığı belirlenen şüpheliler gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ‘devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSLER HAKKINDA ALAYCI SÖZLERE 1 TUTUKLAMA

Polislerle ilgili alaycı ifadeler kullanan şüpheli Necati K. ise, ‘devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan şüpheli Necati K, ifadesinde, olay günü İsrail Konsolosluğu önünde bulunduğunu, herhangi bir suç işleme kastı olmadığını belirterek, "Ben çok özür dilerim vatanımdan ve milletimden, böyle bir niyetim yoktu o anda. Çok üzgünüm. Videoyu çeken de ben değilim. Benim kesinlikle kötü bir niyetim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

