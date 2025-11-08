HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polisten kaçan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 45 bin 746 lira ceza

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanıdı. 15 yaşındaki sürücüye 45 bin 746 lira para cezası kesildi.

Polisten kaçan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 45 bin 746 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, plakası bezle kapatılmış olan motosikletin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayarak hızla kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü, ters şeride girip sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştı.

Polisten kaçan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 45 bin 746 lira ceza 1

POLİSTEN KAÇTI 45 BİN TL CEZA YEDİ

Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan 15 yaşındaki sürücü H.C.A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Motosiklet üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri, H.C.A.'ya "dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene eksikliği" maddelerinden toplam 45 bin 746 lira para cezası kesti.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 241'e yükseldiGazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 241'e yükseldi
Kocaeli'de ikinci faciaya ramak kalmış! "Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu"Kocaeli'de ikinci faciaya ramak kalmış! "Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu"

Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik cezası motosiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.