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Polisten tefecilere operasyon: 2 tutuklama

Erzurum’un Oltu ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Polisten tefecilere operasyon: 2 tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oltu ilçesinde tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 13 Mayıs’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 3 kişinin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait şarjörler, 32 adet fişek, 1 adet boş ve 1 adet alacaklı kısmı boş olarak düzenlenmiş 2 adet senet ile çok sayıda suç ve suç unsuru ele geçirildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin de tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 16 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

(İHA)

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Erzurum
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