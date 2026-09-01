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Polonya’dan dikkat çeken telefon kararı

Polonya’da yeni eğitim- öğretim yılı ile birlikte ilkokullarda telefon kullanımına yasak getirildi. Öğrenciler ders ve teneffüslerde elektronik cihaz kullanamayacak. Eğitim, sağlık ve acil durumlarda ise istisna uygulanacak.

Polonya’dan dikkat çeken telefon kararı

Polonya'da yeni düzenlemeyle ilkokullarda telefon kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Polonya’dan dikkat çeken telefon kararı 1

Polonya basını, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ülke genelindeki ilkokul öğrencilerinin dersler, teneffüsler ve diğer okul faaliyetleri sırasında telefon ile benzeri elektronik cihazları kullanmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Polonya’dan dikkat çeken telefon kararı 2

İSTİSNAİ DURUMLARDA KULLANILABİLECEK

Düzenlemede, telefonların eğitim amacıyla kullanılması, acil durumlarda ebeveynlerle iletişim kurulması, sağlık veya yaşam açısından doğrudan tehdit oluşturan durumlar ile bazı sağlık veya özel ihtiyaç durumları için istisnalar yer aldığı belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Polonya okul telefon
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