Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi

Polonya savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engellediği bildirildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait keşif görevi yürüten "İl-20" tipi uçağın 28 Ekim'de uluslararası hava sahasında uçuş planı bildirmeden ve transponderi kapalı şekilde uçtuğu belirtildi.

Uçağın Polonya hava sahasını ihlal etmediğine dikkati çekilen açıklamada, "Polonya Hava Kuvvetlerine ait 2 MiG-29 savaş uçağı, Baltık Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait bir uçağı başarıyla önlemiş, görsel olarak teşhis etmiş ve sorumluluk alanından çıkana kadar eşlik etmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yüksek muharebe hazırlığı, pilotların profesyonelliği ve hava savunma sisteminin etkin çalışması sayesinde operasyonun hızlı, etkili ve güvenli şekilde gerçekleştiği vurgulandı.

AB, son aylarda Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya'nın hava sahalarının Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesi, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmesi üzerine sınır gözetleme ve savunma sistemlerini güçlendirmeye odaklanmıştı. Bu kapsamda geliştirilen yeni dron savunma inisiyatifleri, hava sahasının korunması ve istihbarat kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

