Polonya yangın yeri! Anayasa Mahkemesi krizinin detayları ortaya çıktı: Cumhurbaşkanı Nawrocki testereyle içeri girmiş!

Polonya'da dün akşam saatlerinde yaşanan gerilimin temelinde, Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanması ve görevlerine başlamasına ilişkin uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık bulunuyor. Şubat 2022'de Anayasa Mahkemesi yargıçlığına seçilen Bogdan Swieczkowski, 9 Aralık 2024'te dönemin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından mahkeme başkanlığına atanmıştı. Başbakan Donald Tusk, Swieczkowski'yi parlamentodaki çoğunluk tarafından seçilen yeni yargıçların görevlerine başlamasını engellemekle suçluyordu. Tusk liderliğindeki hükümet, 2023'te iktidara gelirken yargı bağımsızlığını yeniden tesis etme sözü vermişti. Ancak yeni yargıçların statüsüne ilişkin anlaşmazlık, Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında devam etti. Son görevden uzaklaştırma kararlarının hukuki geçerliliği de tartışmalı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanının mahkeme binasına testereyle girmesi, yargıçlarla karşı karşıya gelmesi ve protestolar, ülkedeki anayasal krizi daha da derinleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'da dün hareketli bir gün yaşandı. Halk, Anayasa Mahkemesi Binasına yürüdü.

Polonya'da Anayasa Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı.

Mahkemenin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Genel Mahkemelerin Yapısına İlişkin Kanun'un 130. maddesine dayanılarak Bogdan Swieczkowski ve Bartlomiej Sochanski'nin Polonya Parlamentosu tarafından usulüne uygun biçimde seçilmiş tüm hakimlerin katılımıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun toplanmasını engelledikleri, Anayasa Mahkemesi'nde davalara bakacak hakim heyetlerini kanuna aykırı biçimde belirledikleri belirtildi.

CUMHURBAŞKANI YURT DIŞI GEZİSİNİ YARIDA KESTİ ÜLKEYE DÖNDÜ

Polonya Adalet Bakanı ve Genel Savcısı Waldemar Zurek, Swieczkowski ve Sochanski'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezai sorumluluğa tabi tutulmaları için 50 ciltlik soruşturma dosyasını Anayasa Mahkemesi'ne ilettiğini bildirirken, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine ise geçici olarak mahkemedeki en kıdemli olan Hakim Anna Korwin-Piotrkowska'nın getirildiği duyuruldu.

Senegal'de resmi temaslarda bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberi İspanya semalarında alınca yurda dönme kararı aldı.

TESSTEREYLE ZİNCİRİ KESİP İÇERİ GİRDİ

Cumhurbaşkanı Nowracki'nin binaya girişinden önce de dikkat çeken olaylar yaşandı. Anayasa mahkemesini basan yargıçlardan biri, seçilen Başyargıç Bogdan Święczkowski’yi görevinden uzaklaştırdığını açıkladı.

Hükümet, Święczkowsk yerine Geçici Başyargıç Anna Korwin-Piotrowska'nın atandığını duyurdu. Geçici Başyargıç, polisin ablukaya aldığı binaya alındı.

Bu durumu duyan Święczkowski, Tusk gelmeden önce protestocularla binaya geldi ve polis barikatıyla karşılaştı. Polis, ana girişi zincirle kapadı. Ancak bu durum onu durdurmadı.

Święczkowski’nin destekçileri, elektrikli disk testere ile zinciri keserek içeri daldı. Polis, Święczkowski’nin binaya girmesini engelledi.

Święczkowski ve muhalefet yanlısı protestocular, yasadışı bir “darbe” girişiminin yaşandığını vurguladı.

Bu olaylar yaşandıktan saatler sonra uçaktan inen Nawrocki, binaya polisleri iterek girdi.

MAHKEME BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski ve Yardımcısı Sochanski'nin görevden alınması kararı, ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından tepkiyle karşılandı. PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski başta olmak üzere parti yöneticileri ve bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, mahkeme önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.