Porsuk Çayı’nın buz tutan yüzeyi çöple kaplanmaya başladı

Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın buz tutan yüzeyindeki atık maddeler kötü görüntü oluşturdu.

Şehrin simgelerinden olan Porsuk Çayı, havaların soğuması sonucunda buz tuttu. Birkaç gündür bu durumda olan çayın buzlu yüzeyindeki atık maddeler göze çarptı. Ambalajdan şişeye, tahtadan bir çift ayakkabıya kadar çeşitli atıkların çöp kutuları yerine Porsuk Çayı’na atıldığı görüldü. Kötü görüntü oluşmasına sebep olan bu duyarsız davranış, görenlerin tepkisini çekti.

Öte yandan, bazı güvercinlerin ve kedilerin Porsuk Çayı’nın buz tutan yüzeyinde dolaştıkları görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır