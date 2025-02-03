Portakal hangi mevsimde yetişir? Portakal ağacı nasıl yetiştirilir? Kış meyvesi midir?

Portakal, aromatik kokusu ile dikkat çeken meyveler arasında bulunmaktadır. Tam bir şifa kaynağı olarak da adlandırılan portakal meyvesi bünyesinde bol miktarda C vitamini, A vitamini, B vitamini gibi vitaminlerle birlikte folik asit, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller mevcuttur. Çeşitli hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahip olan bu meyveyi yetiştirmek de son derece kolaydır. Büyük arazi ortamlarında yetiştirilebileceği gibi evin bahçesinde de dikimi yapılabilmektedir.

Portakal hangi mevsimde yetişir?

Portakal gerek tatlı yapımında gerekse yemeklerde tercih edilebilen meyve türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca portakal kabuğunun esansından parfüm gibi kozmetik ürünler de elde edilebilmektedir. Bunların yanı sıra reçeli de yapılabilmekte ve sıkılıp suyu da içilebilmektedir.

Vitamin ve mineraller yönünden zengin bir meyve olarak bilinen portakalın kanser, sindirim problemleri, anemi gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bağışıklık güçlendirici etkisiyle de dikkat çeken portakal ağacı yaygın olarak sıcak ve ılıman iklimin egemen olduğu zamanlarda yetiştirilmektedir. Bahar aylarının girişiyle birlikte çiçeklenmeye başlayan portakal ağacı, yaz dönemi süresince meyve vermektedir.

Portakal ağacı nasıl yetiştirilir?

Portakal ağacını doğru bir şekilde yetiştirebilmek için tercih edilen ortamın ılıman ya da sıcak olması gerekmektedir. Bunun için mevsimin ılık geçtiği dönemler tercih edilmelidir. Portakal ağacı yetiştiriciliğinde seçilen toprağın içeriğinin organik bileşenlerden oluşması dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Özellikle hem hava hem de su geçirgenliği niteliğini taşıyan bir toprağın seçilmesi, ağacın verimli bir şekilde meyve verebilmesi yönünden son derece önemlidir. Ağacın kurumaması için düzenli aralıklarla sulanması, toprağının her zaman nemli kalması, köklerin beslenmesi açısından dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır.

Portakal ağacını fide şeklinde alıp yetiştirecek olanların ise 2 günde bir sulamaları yeterlidir. Ağacın meyve verebilmesi için güneşe de ihtiyacı vardır. Bu yüzden ağacın budanması tavsiye edilmektedir.

Portakal kış meyvesi midir?

Portakal denildiğinde ilk akla gelen mevsim yaz mevsimi olsa da bu meyve aslında bir kış meyvesi olarak karşımıza çıkar. Kış aylarında bolca tüketilen portakal, özellikle grip, nezle gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını önleyici özelliği ile bilinmektedir.

Portakalın kendisini kadar sıkıp suyunu içmenin de cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Narenciye çeşitleri arasında da adı geçen bu meyve düzenli tüketildiğinde vücuda enerji vermekte ve bağışıklığı artırmaktadır. Portakal hem kokusu hem de lezzetiyle birçok kişinin sıklıkla tükettiği kış meyvelerinden biridir.