Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Trump'ı "Rusya yanlısı" olmakla suçladı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanmasına yönelik müzakerelerde ABD Başkanı Donald Trump'ı "Rusya yanlısı" hareket etmekle suçladı.

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Trump'ı "Rusya yanlısı" olmakla suçladı

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, bir üniversitede katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'dan yana politika yürüttüğü iddiasıyla ABD yönetimini eleştirdi.

ABD ve Trump'ı kastederek "Dünyanın en büyük süper gücü Rusya'dan yana çalışıyor." diyen De Sousa, "Objektif olarak bakıldığında yeni ABD liderliği, stratejik bakımdan Rusya Federasyonu'nu kayırdı. Her gün korkunç yaptırım tehditleri geliyor. Rusya Federasyonu'na karşı herhangi bir ABD yaptırımı var mı? Yok." dedi.

De Sousa, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Trump'ın "müttefik olmaktan çıktığını" ve kendisini "çatışmanın hakemi konumuna" getirdiğini savundu.

Ayrıca De Sousa, Trump'ın olası barış anlaşması için yapılan görüşmelerden hem Ukrayna'yı hem de Avrupa'yı dışlamasına tepki gösterdi.

Geçmişte de Trump'a yönelik eleştiriler getiren De Sousa, Trump'ı "demokrasiden diktatörlüğe doğru kayma peşinde olmak" ve Rusya'yı kayırmakla suçlamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Portekiz
