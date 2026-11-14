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Portekiz halkı konut krizini protesto için 30'dan fazla şehirde meydanlara çıktı

Portekiz'de konut krizini protesto etmek için binlerce kişi 30'dan fazla şehirde meydanlara çıktı. AB'nin 2025 yılı sonunda yayımladığı bir raporda, Avrupa genelinde konut maliyetlerinin 2015 ile 2025 yılları arasında ortalama yüzde 60,5 arttığı belirtilmişti.

Portekiz halkı konut krizini protesto için 30'dan fazla şehirde meydanlara çıktı

Ülkede konut krizine çözüm talebiyle son iki aydır yapılan eylemleri organize eden "Casa para Viver" (Yaşamak için Ev) platformunun çağrısıyla 30'dan fazla kentte "Yaşam hakkımızı çalamayacaklar. Konut edinme için daha fazla koruma ve kamu konutu" sloganıyla gösteriler organize edildi.

Başkent Lizbon ve ülkenin kuzeyindeki Porto kentleri protestolarda öne çıktı.

"Casa para Viver" sözcüleri basına yaptıkları açıklamalarda, Portekiz'de maaşların Avrupa Birliği ülkelerine göre çok düşük olduğunu ve vatandaş için konuta ulaşmanın imkansız olduğunu savundu.

Hükümetin, orta gelirlinin 2 bin 300 avro kazandığını söylemesini "saçmalık" olarak gören platform sözcüleri, "Bu ülkede çalışan insanların yarısından fazlası 1000 avrodan az kazanıyor. 660 bin avroya kadar olan evler de emlak piyasasında orta değerde sayılıyor. Bunların hiçbiri gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET KONUT KRİZİNE ÇÖZÜM ARIYOR

Diğer yandan Portekiz'de sağ görüşlü hükümetin, konut krizini çözmek amacıyla eylül ayı sonunda meclise sunduğu yasa tasarısı halen onaylanmadı.

Ev kiralamada depozito ve peşin kira ödemeleri, eski sözleşmeleri olan yaşlılar için koruma ve kiracılar için güçlendirilmiş sosyal destek konularında değişiklikler içeren tasarıya ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega çekimser oyla destek vereceğini belirtse de muhalefetteki sol, komünist ve liberal partiler karşı çıkıyor.

Portekiz'de hükümet, turistik dairelere kısıtlamalar getirilmesi, boş mülklerin kiralanmasının zorunlu kılınması gibi bazı önlemleri geçmişte yürürlüğe soksa da ülkede hızla yükselen kira fiyatları konut krizine çözümü zorlaştırıyor.

CUMHURBAŞKANI SEGURO, EYLEMCİLERİ DİNLEDİ

Öte yandan Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, konut krizine karşı Porto ve Lizbon'da çadırlarla kamp kurma eylemi yapan gruplardan 18 kişiyi dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan eylemciler, Cumhurbaşkanı Seguro'nun kendilerini haklı ve mantıklı bulduğunu, sundukları önerileri dikkatlice not aldığını, çözüm için hükümetle diyalog kuracağını söylediğini aktardı.

Eylemciler, protestolarına devam edeceklerini bildirdi.

AB'nin 2025 yılı sonunda yayımladığı bir raporda, Avrupa genelinde konut maliyetlerinin 2015 ile 2025 yılları arasında ortalama yüzde 60,5 arttığı belirtilmişti.

Raporda, bu dönemde Macaristan ve Litvanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok yükseldiği üçüncü ülke, yüzde 147'lik artışla Portekiz olmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz ev almak
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