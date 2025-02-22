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  4. Poşetle kayak yapanı çok gördünüz ama böyle karda kaymayı hiç görmediniz: Traktörün arkasına lastik bağladılar…

Poşetle kayak yapanı çok gördünüz ama böyle karda kaymayı hiç görmediniz: Traktörün arkasına lastik bağladılar…

22.02.2025 13:17
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
22.02.2025 13:17
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Bursa'da uzun bir aradan sonra beklenen kar yağışı nihayet başladı. Uludağ'da etkili olan yoğun kar yağışı, uzun bir aradan sonra Bursa şehir merkezine de ulaştı ve sokakları beyaza bürüdü. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir grup genç karda eğlenmek için farklı bir yöntem kullandı. Herkesin bildiği kayak yöntemlerinin aksine kendilerine yeni bir sistem kurup eğlenceli anlar yaşadılar. Bu anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kar yağışının keyfini çıkaran bir grup genç, yaratıcı bir yöntemle eğlenceli anlar yaşadı. Karın beyaza bürüdüğü sokaklarda, traktörün arkasına bağladıkları eski araç lastikleriyle kilometrelerce kayarak ilerleyen gençler, dikkatleri üzerine çekti.

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TRAKTÖRÜN ARKASINA LASTİK BAĞLADILAR

Kar yağışı, özellikle Yenişehir ilçesinde gençler için adeta bir fırsata dönüştü. Yenişehir’de yaşayan bir grup genç, Traktörün arkasına kullanılmış araç lastiklerini bağlayan gençler, bunların üzerinde kilometrelerce yol kat etti.

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Traktör, hızını ayarlayarak gençlerin hızlı bir şekilde kaymalarını sağladı. Lastikler üzerinde kayarak ilerleyen gençlerin cesaretleri, çevredeki izleyenlerin de ilgisini çekti. O anlar, amatör bir kamera tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

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KARDA EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDI

Karın şehre gelişiyle birlikte Bursa sokaklarında çocuklar ve gençler, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Özellikle parklarda, yürüyüş alanlarında, kardan adam yapma, kartopu oynama gibi eğlenceli aktiviteler yaptılar. Kimi gençler ise traktörlerin arkasına bağladıkları lastiklerle kilometrelerce kayarak unutulmaz anlar yaşadı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kayak traktör kar
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