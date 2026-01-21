HABER

Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu

Tokat’ın Niksar ilçesinde karlı ve kaygan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki bahçeye savrulurken yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu 1

Niksar ilçesinde karlı yolda kayan gençler tehlikeye davetiye çıkardı. Yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayınca kontrolden çıkarak bahçeye uçtu. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, poşetle kayan gençlerin hızlanarak yol kenarındaki bahçeye savrulduğu anlar yer aldı.

Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu 2

Kaynak: İHA

