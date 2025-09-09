HABER

Posof’ta trafik kazası: 3 yaralı

Ardahan’ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Posof ilçesine bağlı Arılı mahallesi ile Marsolat mahallesi ormanlık alanda meydana gelen trafik kazasında A.P. idaresindeki orman işletmesine ait pikap ile karşı yönden gelen O. Ç. idaresindeki otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ardahan
