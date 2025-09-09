Posof’ta trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Posof ilçesine bağlı Arılı mahallesi ile Marsolat mahallesi ormanlık alanda meydana gelen trafik kazasında A.P. idaresindeki orman işletmesine ait pikap ile karşı yönden gelen O. Ç. idaresindeki otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır