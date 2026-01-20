Gençler bu sefer Pepeçura yaptı

Gençler, merkezde düzenlenen atölye çalışmasında, Gürcü mutfağının usta isimlerinden Mücella Ulcay’ın değerli anlatımları eşliğinde, yöresel tatlılar arasında önemli bir yere sahip olan Pepeçura hazırlandı. Etkinlikte gençler, Pepeçura’nın yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrenirken, aynı zamanda Gürcü mutfağının kültürel özellikleri hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu.

Keyifli ve öğretici bir atmosferde geçen atölye çalışması, gönüllü gençlerin yoğun ilgisiyle tamamlanırken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin kültürel mirasla buluşmasını sağlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA