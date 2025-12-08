HABER

Posof'ta buzda kayan iki tır ve bir otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

Ardahan’ın Posof ilçesi Ilgar Dağı’nda, aşırı buzlanma sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Posof’ta buzda kayan iki tır ve bir otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan karla karışık yağmur sonrası soğuk havanın etkisiyle kara yollarında buzlanmalar oldu. Ardahan’da Ilgar Dağı’nın Posof ilçesi kesiminde, sabah saatlerinde buzla kaplanan yolda iki tır ve bir otomobil birbirine girdi. 25 EP 736 ve 25 AAV 555 plakalı tuz yüklü tırlar ile 34 ETL 882 plakalı otomobil sürücüleri buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiler. Frenleri tutmayan araçlar dağdan inişte birbirine girdi. İki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü Ö.K. kazada hafif yaralandı.

Posof’ta buzda kayan iki tır ve bir otomobil birbirine girdi: 1 yaralı 1

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinden yükledikleri tuzu Azerbaycan’a götüren tır şoförleri, dehşet dolu anları anlatırken gizli buzlanmaya dikkat çekti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.K., Posof Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alırken, kazadan dolayı yaklaşık 2 saat kapalı kalan kara yolu, temizlik çalışmaları ve araçların kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı. Tırlarda bulunan tuzlar iş makineleriyle başka araçlara yüklendi.

Posof’ta buzda kayan iki tır ve bir otomobil birbirine girdi: 1 yaralı 2

Güvenlik güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Posof’ta buzda kayan iki tır ve bir otomobil birbirine girdi: 1 yaralı 3

Kaynak: İHA

