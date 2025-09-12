Posta kutusunda tabanca paniği

Olay, saat 13.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belli Sokak'ta bir apartmanın posta kutusunda tabanca olduğunu fark eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, posta kutusunda bulunan silahın kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi. Silah, ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Apartman sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır