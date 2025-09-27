HABER

Preveze Deniz Zaferi 487 yaşında: İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferinin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçiş töreni ilgiyle izlendi. 15 savaş gemisiyle Türk donanması Boğaz'da gövde gösterisi yaptı.

Beşiktaş sahilinde o anlara şahit olan vatandaşlar TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Doğan, TCG Gurbet ve TCG Kınalıada gemisi gibi birçok savaş ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait donanma unsurlarını kameraya çekti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN PAYLAŞIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Preveze Deniz Zaferi’nin 487’nci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutluyor; Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman denizcilerini rahmetle anıyorum. Donanmamız, geçmişte olduğu gibi bugün de varlık gösterdiği denizlerde barış, huzur ve güvenliğin teminatı olacaktır." ifadelerine yer verdi.

AKDENİZ'DE EGEMENLİK KAZANILMIŞTI

Preveze Deniz Muharebesi, 28 Eylül 1538 tarihinde Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de, Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesiydi.

BARBAROS'UN UNUTULMAZ ZAFERİ

Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etmişti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

