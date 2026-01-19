Prof. Bektaş'tan yeni çıkış: Büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir!

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Bektaş, Marmara’nın altındaki jeolojik koşulların, uzun süredir dile getirilen “büyük kırılma” senaryosunu düşündüğümüzden farklı bir noktaya taşıyabileceğini belirtti.

YÜKSEK SICAKLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, Marmara Denizi’nde sismik boşluk olarak tanımlanan alanın altında dikkat çekici derecede yüksek sıcaklıklar bulunduğunu ifade etti. Curie derinliğinin sığ olmasının, fayların davranışını doğrudan etkilediğini vurgulayan Bektaş’a göre bu durum, enerjinin tek seferde ve yıkıcı bir depremle açığa çıkması yerine, zaman içinde sessiz kaymalarla boşalmasına yol açabilir.

"TERMAL BARİYER" GÖREVİ

Özellikle Orta Marmara segmentine dikkat çeken Bektaş, bu bölümün devasa bir deprem üretmekten ziyade, büyük bir kırılmayı sınırlandıran bir rol üstlenebileceğini dile getirdi.

Bektaş, söz konusu segmentin bir tür “termal bariyer” gibi çalışarak, büyük bir depremin önünde doğal bir engel oluşturabileceğini savundu.

"BU SONUÇLARI ÖTEDEN BERİ SAVUNURUZ"

Nature dergisinde yayımlanan güncel bilimsel çalışmalara da atıfta bulunan Bektaş, Marmara’nın altındaki yoğun ısının, İstanbul için korkulan senaryoları yeniden değerlendirmeyi gerektirdiğini belirtti. Bu görüşün yeni olmadığını vurgulayan Bektaş, aynı bilimsel yaklaşımı uzun süredir savunduklarını da sözlerine ekledi.