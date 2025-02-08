Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan şaşırtan deprem itirafı! "Aman hocam yayınlamayın, satamayız"

Deprem Türkiye'nin gerçeği. 6 Şubat'ta çok büyük bir travma yaşayan Türkiye, yanı başında, Ege'de meydana gelmeye başlayan deprem fırtınası sonrası da oldukça endişelendi. Deprem ve korunma yöntemleri konusunda halkı bilinçlendiren Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

"AMAN HOCAM RAPORU YAYINLAMA, EVLERİ SATAMAYIZ"

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık'ın bugün yazdığı köşe yazısında Ercan şu açıklamalarda bulundu:

"Prof. Ercan, İstanbul’da oturduğu daire için herkesten habersiz inceleme yaptırdığını ve binanın depreme dayanıksız çıktığını... Sonucu ilk olarak eşiyle paylaştığını... Fakat eşinin bu evi çok sevdiği için taşınmayı reddettiğini... Kat maliklerini toplantıya davet ettiğini... Raporu onlara okuduğunu... Kat maliklerinin aman hocam bu raporu resmiyete geçirirsen evleri satamayız, sakın bunu yapma... Dediklerini açıkladı.

"YAZ KIŞ DEPREME DAYANIKSIZ EVDE OTURUYORUM"

Hoca sözlerine devamla “yazlık evinin de tarım arazisi üzerinde inşa edildiğini, sadece çatısını sağlamlaştırabildiğini” söyleyerek, “Bir deprem profesörüyüm fakat yaz kış depreme dayanıksız evlerde oturuyorum” diyerek noktayı koydu...

Aslında çoğumuz aynı durumdayız. Daha sağlam bir ev bulup taşınmanın derdi büyük. Ayrıca oturduğumuzdan daha iyi bir ev bulmak hiç kolay değil. Kimimiz de anılarımızı barındıran evleri terk etmeyi ölümden beter sayarız.

O zaman, “Öleceksek burada ölelim” diyerek kadere boyun eğiyor, bulunduğumuz yerde yaşamaya devam ediyoruz... Ülkede yaşanan hayatın parlak olmamasının da bunda etkisi var kuşkusuz... Ölümle yaşam arasında fazlaca fark göremeyişimiz biraz da bundan olsa gerek..."