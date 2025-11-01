HABER

Prof. Dr. Fahrettin Yakupanoğlu; "Bilim makalede kalmamalı, ürüne dönüşmeli"

Türk bilim insanı Prof. Dr. Fahrettin Yakupanoğlu, bilimsel çalışmaların yalnızca akademik yayınlarda yer almakla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bilim, ancak ürün haline geldiğinde topluma ve ülkeye gerçek fayda sağlar" dedi.

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi, Bilim ve Sanayi İşbirliği Ajansı Başkanı olan Prof. Dr. Yakupanoğlu, yıllardır sürdürdüğü araştırmalarla teoriyi pratiğe dönüştürmenin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Yakuphanoğlu, " Bilim insanları araştırmalarını uluslararası dergilerde yayımlıyor, ancak bu sonuçların gerçek hayatta kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. Biz bugüne kadar tamamen yerli imkanlarla 45’e yakın cihaz geliştirdik. Tüm bu sistemlerin temelinde fizik formülleri yatıyor. Hatta Albert Einstein’ın Nobel kazandığı foton teorisini, kendi geliştirdiğimiz sistemlerle deneysel olarak doğruladık" diye konuştu.

Fotonik sistemler, sensör teknolojileri ve ileri düzey malzeme araştırmaları alanında çalışan Yakupanoğlu, "Üniversitelerdeki bilimsel sonuçlar, laboratuvarlarda kalmamalı. Bu bilgiler girişimcilere ulaşmalı, makaleden prototipe, prototipten ürüne dönüşmeli. Eğer bu adımı atmazsak, bilim sadece kağıt üzerinde kalır ve ülke ekonomisine katkı sağlamaz. Bilimsel araştırmaların ticarileşmesi ve yerli üretime dönüşmesiyle Türkiye, yüksek teknoloji alanında küresel rekabet gücü kazanabilir. Amacımız, yerli imkanlarla geliştirilen sistemleri hem ekonomik hem de teknolojik değere dönüştürmek. Gerçek bilim, ürüne dönüşen bilgidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

