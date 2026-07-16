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Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka”

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ün yaptığı “Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz” açıklaması tartışma yarattı. Dr. Ramazan Demirtaş, iki bölge arasında 280-300 kilometre bulunduğunu belirterek Görür’e sert sözlerle tepki gösterdi.

Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka”
Mehmet Hazar Gönüllü

Ege Denizi’nde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan “Marmara depremi” tartışmasına yeni bir isim katıldı. Prof. Dr. Naci Görür’ün sarsıntıyı Marmara Bölgesi’ndeki gerilimle ilişkilendiren açıklamasına Dr. Ramazan Demirtaş’tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

GÖRÜR'DEN "BÜYÜK DEPREM" BEKLENTİSİ

Görür, depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana geldiğini belirterek bu zonun Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolu olarak kabul edildiğini ifade etmişti. Marmara Bölgesi’nin gerildiğini savunan Görür, büyük deprem beklentisinin ise kuzey kolda olduğunu söylemişti.

Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka” 1

“TEZ ZAMANDA” DEMİŞTİ

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz.”

Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka” 2

Görür’ün özellikle “Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz” sözleri kısa sürede gündem olurken, açıklamaya itiraz gecikmedi.

Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka” 3

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DEMİRTAŞ’TAN MESAFE İTİRAZI

Dr. Ramazan Demirtaş, Görür’ün açıklamasında işaret ettiği Marmara’nın kuzey kolu ile 3,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği bölge arasında doğrudan bir bağlantı kurulamayacağını savundu.

Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka” 4

Kumburgaz-Adalar segmenti ile Skyros-Edremit havzası arasında yaklaşık 280-300 kilometre bulunduğunu belirten Demirtaş, iki bölgenin aynı değerlendirme içinde ele alınmasına sert tepki gösterdi.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tez zamanda deprem bekliyoruz’ dediği Marmara kuzey kolu Kumburgaz-Adalar segmenti — segmentasyon da doğru değil — ile 3,9 depreminin olduğu Skyros-Edremit havzası arasında 280-300 kilometre var.”

“NE ALAKA? KEL ALAKA”

Demirtaş, paylaşımının devamında eleştirisinin dozunu daha da artırarak “Ne alaka? Kel alaka. Deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti” ifadelerini kullandı.

İşte Demirtaş'ın sert tepki gösterdiği o açıklamaları:

Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka” 5

Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka” 6

Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka” 7

Prof. Dr. Naci Görür’e ateş püskürdü! "Büyük deprem" uyarısına sert tepki: “Ne alaka, kel alaka” 8

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deprem marmara depremi Marmara naci görür
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