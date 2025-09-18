İlber Ortaylı’dan çok konuşulacak İmamoğlu çıkışı! Önce “Hangi Ekrem Bey’i” dedi sonra “görmedim ki…”

Gazeteci Adem Metan, YouTube kanalı için hazırladığı içeriklerden bir tanesinde Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Metan, Ortaylı'ya hem eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hem de Ekrem İmamoğlu hakkında sorular yöneltti. Ortaylı'dan dikkat çeken yanıtlar geldi.

"İSTANBUL'U SEVEN ADAM SÜLEYMANİYE'NİN ÖNÜNE KÖPRÜ YAPTIRMAZDI"

Ortaylı, Metan'ın "Kadir Topbaş başarılı mı sizce?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır. Kadir beyin başarılı olduğu yerler çok var ulaşımda falan ama İstanbul'u gerçekten seven ve bilen bir adam Süleymaniye'nin önüne o metro köprüsünü yaptırmazdı."

"İMAMOĞLU'NU GÖREMEDİK Kİ"

"Ekrem beyin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Ortaylı, "Ekrem beyi görmedim ki belediye başkanı olarak. Önce bir partinin genel kuruluşuyla uğraştı. İstanbul, İstanbulluların işi olması lazım. O açık. Şehirlerin üstünü gökdelenle dolduran adamlar sonra kalkıp 'gökdelenler doldurduk' diye şikayet ediyor. Gökten indirip doldurdular sanki.