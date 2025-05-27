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Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'a deprem uyarısı! "1999 depremini örnek gösterip o bölge için net konuştu: "Çok yönlü planlama yapılmalı"

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından daha büyük bir deprem beklediğini her seferinde dile getiren Prof. Dr. Naci Görür uyarılarını yineledi. Kumburgaz fayına dikkat çeken Görür "7’nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip" dedi. Görür ayrıca 1999'daki depreme dikkat çekerek Silivri için uyarıda bulundu. Görür, "1999’da Avcılar’da yaşadığımız şeyin benzerini Silivri’de yaşamamak için zemin etütlerinden başlayarak çok yönlü bir planlama yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'a deprem uyarısı! "1999 depremini örnek gösterip o bölge için net konuştu: "Çok yönlü planlama yapılmalı"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6,2'lik deprem uzmanları ikiye bölmüştü. Bazı uzmanlar 6,2'lik depremden sonra daha büyük bir deprem beklemediklerini söylerken, bazıları da hala İstanbul'da büyük deprem tehlikesi olduğunu aktardı.

Deprem tehlikesinin sürdüğünü aktaran uzmanlar biri de Prof. Dr. Naci Görür oldu. Birçok açıklamasında bu konuya değinen Görür'den yeni açıklama geldi.

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KUMBURGAZ FAYINA DİKKAT ÇEKTİ! "7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"

Marmara Denizi’nde bulunan üç aktif fay segmentinden bahseden Naci Görür, özellikle Kumburgaz fayına dikkat çekti. 75 kilometre uzunluğundaki bu fay hattının büyük kısmının henüz kırılmadığını belirten Görür, şöyle dedi:

"1999 depremleri bu faylara ciddi bir stres transfer etti. Şu anda Marmara’da, özellikle Kumburgaz segmenti kırılmaya hazır durumda. Ve bu segment kırıldığında, 7’nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip. Bu da demektir ki İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara kıyıları doğrudan etkilenecek."

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"AVCILAR'DA YAŞADIĞIMIZ ŞEYİN BENZERİNİ SİLİVRİ'DE YAŞAMAMAK İÇİN ÇOK YÖNLÜ PLANLAMA YAPILMALI"

Naci Görür, Silivri özelinde de değerlendirmelerde bulundu. Bölgenin zemin yapısının büyük risk barındırdığını belirten Görür, gevşek ve suya doygun zeminlerin, deprem dalgalarını yutmadığını, aksine büyütüp yapıların üzerine daha şiddetli bir şekilde gönderdiğini ifade etti. Görür, "Bu tür zeminlerde yapılan hatalı yapılaşmalar, depremde ağır hasara yol açar. 1999’da Avcılar’da yaşadığımız şeyin benzerini Silivri’de yaşamamak için zemin etütlerinden başlayarak çok yönlü bir planlama yapılmalı" şeklinde konuştu.

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"O ZAMAN DEPREM DEĞİL, İHMAL ÖLDÜRÜR"

Naci Görür, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu ülkede deprem olacak mı diye sormak, yağmur yağacak mı diye sormak gibidir. Elbette olacak. Bizim meselemiz bunu nasıl atlatacağımızla ilgili. Eğer hazırlıklıysak, bu doğa olayını bir felakete çevirmeyiz. Ama eğer ihmalkrsak, o zaman deprem değil, ihmal öldürür."

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul naci görür
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