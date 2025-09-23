HABER

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 'farklı' çıkış! İstanbul'daki iki fay hattını işaret etti: "Bütün artçılar buraya dizildi"

Son zamanlarda depremlere ilişkin öngörüleriyle ses getiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da hangi fay hatlarının riskli olduğuna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Marmara'da risk taşıyan iki tane fay olduğunu belirten Üşümezsoy "40 tane hoca var, hepsi boydan boya siyahlarla gözüken yer kırılacak derken ben diyorum ki hayır, yalnızca bu iki fay kırılacak" dedi.

Hazar Gönüllü

Deprem olmasından en çok çekinilen şehirlerimizin başında mega kent İstanbul geliyor. 23 Nisan'da Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem tedirgin etmişti. Şimdi İstanbul'da hangi fay hatlarının riskli olduğu yeniden merak ediliyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy iki faya dikkat çekti.

"BUNDAN SONRA BAŞKA KIRILACAK FAY YOK"

"Marmara'da kırılmayan, risk taşıyan iki tane fay var" diyen Üşümezsoy, Sözcü TV'de harita üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Biri Silivri çukuru içinde. Öbürü de Kumburgaz çukuru dediğimiz yerde, Silivri’yle Kumburgaz arasında bu fay. Ve bu kırıldıktan sonra artık başka kırılacak fay yok diyorum, deprem yok demiyorum.

"BÜTÜN ARTÇILAR BURAYA DİZİLDİ"

40 tane hoca var, hepsi boydan boya siyahlarla gözüken yer kırılacak derken ben diyorum ki hayır, yalnızca Kumburgaz çukuruyla bu fay kırılacak. Tabiat da beni dinliyor. Bütün artçılar geldi, buraya dizildi. Kumburgaz çukuru dediğimiz, denizin içine konuşlanıyor..

"20 YILDAN BERİ TARİF EDİYORUM"

23 Nisan depreminde kırılan fay artılarla belirlenir. Neredeymiş? Tam benim 20 yıldan beri tarif ettiğim bu fayda.

Adalarda ve Avcılar karşısında hiçbir artçı yok. Artçılar zayıf olan yerlerde. "

