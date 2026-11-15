Profesörün, Mardinlilere yönelik sözlerine tepki yağdı! Başsavcılık harekete geçti... Soruşturma başlatıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını içeren bir paylaşımı alıntıladı.

GÜRÜZ'DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Gürüz, bu paylaşımına "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini ekledi.

SERT YANIT GELDİ: "SENİN GİBİ FAŞİZAN KAFALAR KENDİ KARANLIK NEFRETİNDE BOĞULMAYA MAHKUM OLACAKTIR"

Kısa sürede büyük tepki toplayan paylaşıma, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı sert karşılık verdi. Çankırı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hadsiz! Akademik unvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş! Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin'in evlatlarını ötekileştirmek de, bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da, alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir! Ben İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak; laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme'yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum! Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır!"

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMI SİLDİ VE ÖZÜR DİLEDİ

Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımını silen Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz ise özür açıklamasında bulundu. Gürüz, "Değerli İzmirliler ve Mardinli kardeşlerim. Sayın vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın paylaşımı üzerine Çeşme'yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle maksadı aşan bir paylaşımda bulundum. Tepkiler son derece haklıdır. İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim. Ceyda Bölünmez vekilimi yermek isterken maksadı aştım. Ortamdan dolayı çok üzgünüm. Kendisinden ve tüm Mardinlilerden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yargı süreci de devreye girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, profesörün sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili harekete geçerek resmi soruşturmayı başlattığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformu X üzerinden 'profdrayguruz' kullanıcı adlı hesap aracılığıyla yapılan ve 'Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesinin Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu tespit edilen paylaşım üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEPKİ: "BU KÖHNE ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Gürüz' tepki gösterdi. Göktaş, "Ayrımcı düşünceleri fikir, nefreti eleştiri sanan; insanları kimlikleri üzerinden aşağılayan ve kadınları hedef gösteren bu köhne zihniyeti reddediyoruz. İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı'ya ve Mardinli kadınlara yönelik sözleriniz, Anadolu'nun mayasına, birlikte yaşama kültürümüze ve insan onuruna açık bir saldırıdır. Bu hadsiz söylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz. Şunu bilin ki hiçbir akademik ünvan karanlıkla kaplı zihniyetinizin üstünü örtemez. Akademik çalışmalarınızın yönünü insanlığa çevirmeniz ümidiyle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır