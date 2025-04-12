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Prostat kanseri ameliyatında bir ilk: Laparoskopik yöntemle gerçekleştirildi!

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya’da bir ilke imza atarak prostat kanseri ameliyatını laparoskopik yöntemle gerçekleştirdi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Üroloji Kliniği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Akkoç ve ekibi, modern cerrahi tekniklerle önemli bir başarıya imza attı. 65 yaşındaki Ramazan Karataş’a prostat kanseri tanısı konduktan sonra, Doç. Dr. Akkoç tarafından laparoskopik radikal prostatektomi önerildi. Detaylar haberimizde...

Prostat kanseri ameliyatında bir ilk: Laparoskopik yöntemle gerçekleştirildi!

Alanya’da yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Karataş'a prostat kanseri tanısı konulmasının ardından hekimi Doç. Dr. Ali Akkoç tarafından laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı önerildi.

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Hastanın da onayı alındıktan sonra Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Avşar ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Topçuoğlu'nun da katıldığı operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

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AVANTAJLARI NEDİR?

Ameliyat sonrası, hastanın 4'üncü gününde taburcu edildiğini belirten Doç. Dr. Akkoç, "Laparoskopik cerrahi, açık cerrahiye kıyasla hastalara önemli faydalar sunmaktadır. Daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski, daha hızlı iyileşme süreci ve minimal yara izleri ile kozmetik açıdan daha iyi sonuçlar bu yöntemin başlıca avantajlarıdır. Geleneksel açık radikal prostatektomi (açık prostat kanseri ameliyatı) yönteminde, göbek altından yaklaşık 15-20 cm’lik kesi yapılarak prostat bezine ulaşılırken, bu durum hastalar için daha fazla ağrı, daha uzun iyileşme süresi ve daha belirgin yara izine neden olabiliyor. Ayrıca, açık cerrahi sonrası enfeksiyon riski de daha yüksek olabiliyor. Laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı ise karın bölgesine açılan 0,5-1 cm'lik 4-5 adet küçük delik aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu deliklerden içeri sokulan özel cerrahi aletler ve kamera sistemi sayesinde, prostat bezi minimal invaziv şekilde çıkarılabilirken, hastalara birçok avantaj sağlıyor" dedi.

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"ESKİDEN HASTALARIMIZ BU TÜR KOMPLEKS OPERASYONLAR İÇİN BÜYÜK ŞEHİRLERE SEVK EDİLİRDİ"

Ayrıca deneyim ve beceri gerektiren bu ameliyatın Alanya'da yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Doç. Dr. Ali Akkoç "İleri düzey laparoskopik deneyim ve beceri gerektiren bu gibi kanser ameliyatlarının Alanya'da yapılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Eskiden hastalarımız bu tür kompleks operasyonlar için büyük şehirlere sevk edilirken, artık bu ileri düzey cerrahi müdahaleleri Alanya'mızda gerçekleştirebiliyoruz. Üroloji ailesi olarak, Alanya ve bölgemizde bu tür özellikli sağlık hizmetlerini sunmaya ve hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için ileri tıbbi teknolojileri kullanmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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prostat prostat kanseri Alanya
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