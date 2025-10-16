HABER

Protesto ve grevlere rağmen onaylandı, Yunanistan'da mesai 13 saate yükseldi

Yunanistan Parlamentosu, çalışma saatlerinin günlük 13 saate kadar yükseltilmesine izin veren yasa tasarısını şiddetli muhalefet ve protestolara rağmen kabul etti. Tercihe dayalı bir sistem olacak ve sadece özel sektörü etkileyecek olan değişiklik, ayda en fazla üç gün, senelik ise en fazla 37 iş günü uygulanabilecek.

Yunanistan Parlamentosu, özel sektörün halihazırda günlük 8 saat olan çalışma saatlerini 13 saate kadar artırabilmesine imkan sağlayan yasa tasarısını kabul etti. Yunan hükümeti, değişikliğin işgücü piyasasını daha esnek ve verimli hale getireceğini savunuyor.

Fabrika işçilerinden kasiyer ve otel çalışanlarına birçok özel sektör çalışanının daha uzun vardiyalarda çalışmasına neden olacak değişiklik, Yunanistan’ı günlük 13 saate varan çalışma saatlerini uygulayan ilk AB üyesi ülke haline getirecek.

GÜNLÜK 13 SAATE VARAN MESAİ ONAYLANDI! ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAYACAK

Tercihe dayalı bir sistem olacak ve sadece özel sektörü etkileyecek olan değişiklik, ayda en fazla üç gün, senelik ise en fazla 37 iş günü uygulanabilecek. Parlamentonun onayladığı yasa, ayrıca çalışanları fazla mesai yapmayı reddetmeleri halinde işten atılmalarına karşı koruyacak.
Ayrıca işverenlere kısa vadeli işe alımlarda daha fazla esneklik tanıyacak ve çalışanların işverenleri ile anlaşmalı olarak yıl boyunca haftada dört gün çalışabilmelerine imkan sağlayacak yasa, 300 sandalyeli parlamentoda çoğunluğun oyuyla kabul edildi.

AB DÜZENLEMELERİNE UYGUN ŞEKİLDE HAFTADA 48 SAAT SINIRINI AŞILMAYACAK

Yeni uygulama çerçevesinde çalışma süresi, AB düzenlemelerine uygun şekilde haftada 48 saat sınırını aşamayacak. Haftalık 40 saat çalışma uygulaması standart olmaya devam ederken, fazla mesai yüzde 40 daha fazla ücretlendirilecek. Yeni uygulamanın Yunanistan’ın azalan ve yaşlanan nüfusu nedeniyle yaşanan kalifiye çalışan eksikliğinin çözümüne katkı sağlaması bekleniyor.

YASA İKİ KEZ GREVE NEDEN OLMUŞTU

Sendikalar, söz konusu yasanın kayıt dışı çalışmanın yaygın ve ortalama ücretlerin düşük olduğu ülkede işçilerin pazarlık gücünü ellerinden aldığını savunuyor. Özel sektörün çalışma saatlerini uzatmasına imkan sağlayan değişiklik, bu ay ülke genelinde protestolar ve iki büyük greve neden olmuştu.

Yunanistan, yaklaşık 40 saat haftalık ortalama çalışma süresi ile Avrupa’da çalışma sürelerinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Haftalık çalışma süreleri Almanya’da ortalama 34, Hollanda’da ise 32 saat seviyesinde bulunuyor. Yunanistan, ekonomik büyüme sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl da belirli sektörler için haftada altı gün çalışma uygulaması getirmişti.

Yunanistan, yıllar süren kemer sıkma politikalarıyla birlikte 2009-2018 yılları arasındaki borç krizinden toparlanırken, son yıllarda görülen düzelme maaşları kriz öncesi seviyeye taşımaya yetmedi. Eurostat verilerine göre, Yunan halkının alım gücü, Avrupa Birliği’nin en düşükleri arasında yer alıyor.

(İHA)

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
çalışma saatleri Yunanistan grev
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.