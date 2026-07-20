Provokatif Rumlara Türkiye'den sert cevap! F-16'lar anında havalandı

KKTC bugün, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Metehan Sınır Kapısı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafında toplanan bir grup Kıbrıslı Rum, provokatif gösteriler düzenledi.

TÜRKİYE ALEYHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Grup, Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar attı. Yunan bayrakları taşıyan grup “Türkler Kıbrıs’tan dışarı”, “Türkiye Kıbrıs’tan dışarı” ve “Federasyona hayır” gibi çirkin sloganlar attı.

BUGÜN TOPLANACAKLARINI DUYURMUŞLARDI

Olayların büyümesini ise iki tarafın polislerinin aldığı güvenlik tedbirleri önledi. Gösteriyi organize eden gruplar, ayrıca, yayımladıkları programda bugün Ledra Palace Sınır Kapısı’nda “Büyük Buluşma” adı altında toplanacaklarını duyurdu.

TÜRKİYE, F-16'LARLA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Rum tarafının provokatif gösterisine ise Türkiye sert bir yanıt verdi. Türkiye, Ada'nın güneyinde uçan F-16'lar ile adeta gövde gösterisi yaptı.

"GÖKLERİMİZİN YILMAZ BEKÇİLERİYİZ"

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz" denidi.