PS6'nın yeni bir soğutma sistemiyle gelebileceği öne sürüldü

Tech4Gamers'da yer alan habere göre, Sony'nin PlayStation 6 için sıvı metal yerine buharlaşma tabanlı yeni bir soğutma sistemi kullanabileceği öne sürüldü.

SONY, PS6'DA FARKLI BİR SOĞUTMA SİSTEMİ KULLANABİLİR

Haberde, PlayStation 6'nın ise sıvı metalden tamamen vazgeçerek hem yatay hem de dikey kullanımda aşırı ısınma riskini azaltmayı hedefleyen farklı bir soğutma sistemiyle gelebileceği öne sürüldü.

Bu iddia, Sony'nin konsollar için geliştirdiği ileri düzey bir soğutma sistemine ilişkin yeni bir patentine dayanıyor. Söz konusu patentte, konsolların soğutma verimliliğini artırmak amacıyla daralan ve uzatılmış bölümlere sahip geliştirilmiş ısı borularından bahsediliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Habere göre sistem, sıvı metal yerine su gibi kapalı bir sıvı kullanan buharlaşma tabanlı bir soğutma çözümüne dayanıyor.

Patentte anlatılan yapıya göre, birden fazla çubuk şeklindeki ısı borusunun daralan ve uzatılmış bölümleri, sıvının hem yatay hem de dikey konumda dolaşımını düzenleyerek ısı boruları içinde optimum dağılım ve buharlaşma sağlamayı amaçlıyor. Dikey kullanımda ise yer çekiminin etkisiyle ısı borularındaki uzatılmış bölümler hazne görevi görerek sıvı seviyesini düşürüyor ve daha iyi buharlaşmaya katkı sağlıyor.

DAHA SERİN BİR PS6 MÜMKÜN OLABİLİR

Haberde, bu sistemin PlayStation 6'nın uzun oyun oturumlarında daha verimli çalışmasına ve daha serin kalmasına yardımcı olabileceği, aynı zamanda zaman içinde sıvı metal sızıntısı sorunlarını tamamen ortadan kaldırabileceği öne sürüldü. Bunun da yeni nesil konsolların ortalama kullanım ömrünü PlayStation 5'e kıyasla artırabileceği ifade edildi.

PLAYSTATION 5 VE ISINMA SORUNLARI

Önceki PlayStation 5 modellerinde dikey konumda aşırı ısınma ve sıvı metalle ilgili sorunlar görülmüştü.

Sony ise PlayStation 5 Pro ile PlayStation Slim CFI-2116 modelinde APU'nun soğutucusuna oluklar ekleyerek bu sorunu gidermeye çalışmıştı.