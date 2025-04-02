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  4. Psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyip baraj gölüne atladı

Psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyip baraj gölüne atladı

02.04.2025 23:11
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Erzincan’da Göyne Baraj Gölü’ne atlayan genç adam hayatını kaybetti.

Psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyip baraj gölüne atladı

Alınan bilgiye göre, Erzincan’da bulunan Göyne Baraj Gölüne giden Oğuzhan A. (32), otomobilini göl kenarına park etti ve bir yakınını telefonla arayarak psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Olayın 112 Acil Çağrı Hattına bildirilmesi üzerine jandarma, JAK ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Baraj gölüne atlayan Oğuzhan A., gölden çıkmaya çalışsa da başaramayıp boğuldu.
Oğuzhan A.’nın cansız bedeni ekipler tarafından göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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