HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pülümür Çayı’nda mahsur kalan şahsı jandarma kurtardı

Tunceli’de Pülümür Çayı’nda yüzmeye çalıştığı sırada akıntıya kapılan ve bir ağacın üzerinde mahsur kalan şahsı jandarma ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Pülümür Çayı’nda, yüzerek karşı kıyıya geçen bir vatandaş geri dönmeye çalıştığı sırada aniden yükselen akıntıya kapılarak çayın ortasında bulunan bir ağacın üzerinde mahsur kaldı.

Pülümür Çayı’nda mahsur kalan şahsı jandarma kurtardı

Tunceli’de Pülümür Çayı’nda yüzmeye çalıştığı sırada akıntıya kapılan ve bir ağacın üzerinde mahsur kalan şahsı jandarma ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Pülümür Çayı’nda, yüzerek karşı kıyıya geçen bir vatandaş geri dönmeye çalıştığı sırada aniden yükselen akıntıya kapılarak çayın ortasında bulunan bir ağacın üzerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen Şehit Mehmet Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, vatandaşın güçlü akıntı nedeniyle bulunduğu noktadan çıkartılmasının mümkün olmadığının değerlendirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ve İtfaiye yönlendirilerek kapsamlı kurtarma çalışması başlatıldı.

Zorlu arazi şartları ve yoğun akıntıya rağmen titizlikle yürütülen koordineli çalışma sonucunda mahsur kalan vatandaş, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ve itfaiyenin başarılı müdahalesiyle sağ salim kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi.

Pülümür Çayı’nda mahsur kalan şahsı jandarma kurtardı 1

Pülümür Çayı’nda mahsur kalan şahsı jandarma kurtardı 2

Pülümür Çayı’nda mahsur kalan şahsı jandarma kurtardı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da binaya giren yılan görenleri korkuttuDiyarbakır’da binaya giren yılan görenleri korkuttu
Bursa’da 157 yıllık "deve eğlencesi" geleneği yaşatılıyorBursa’da 157 yıllık "deve eğlencesi" geleneği yaşatılıyor

Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.