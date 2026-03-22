Pülümür Vadisi’nde oyun oynayan ayılar görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde oyun oynayan iki ayı görüntülendi.

Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde doğanın dikkat çekici anlarından biri kameralara yansıdı. Dağlık alanda oyun oynayan iki ayı, doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından görüntülendi. Doğal yaşamın nadir ve keyifli anlarından biri olarak değerlendirilen görüntülerde, ayıların bir süre karşılıklı oyun oynadığı görüldü. Birbirleriyle etkileşim halinde olan iki ayı, çevredeki dağlık alanda özgürce hareket etti.
Kısa süre sonra gözden kaybolan ayılar, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

