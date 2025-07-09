Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısını görevden aldı! İki gün önce görevden alınan Ulaştırma Bakanı aracında ölü bulunmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı. Buna göre, Mihail Bogdanov, Orta Doğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı görevlerinden alındı.

DİPLOMATİK KAYNAKLARA GÖRE BOGDANOV İSTİFA ETTİ

Tass'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bogdanov'un istifa ettiği iddia edildi.

PUTİN'İN GÖREVDEN ALDIĞI ULAŞTIRMA BAKANI ARACINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Putin'in imzasıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un görevden alınması, iki gün önce yaşanan ve bütün dünyada gündem olan olayı akıllara getirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Starovoit, başkanlık kararnamesiyle görevden alınmıştı. Görevden alınmanın ardından Starovoit'in, arabasında ölü bulunmuştu.

(AA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...