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Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısını görevden aldı! İki gün önce görevden alınan Ulaştırma Bakanı aracında ölü bulunmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yayınlanan kararnameye göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov görevden alındı. Önceki günlerde yine Putin'in görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt aracında ölü bulunmuştu.

Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısını görevden aldı! İki gün önce görevden alınan Ulaştırma Bakanı aracında ölü bulunmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısını görevden aldı! İki gün önce görevden alınan Ulaştırma Bakanı aracında ölü bulunmuştu 1

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı. Buna göre, Mihail Bogdanov, Orta Doğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı görevlerinden alındı.

DİPLOMATİK KAYNAKLARA GÖRE BOGDANOV İSTİFA ETTİ

Tass'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bogdanov'un istifa ettiği iddia edildi.

Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısını görevden aldı! İki gün önce görevden alınan Ulaştırma Bakanı aracında ölü bulunmuştu 2

PUTİN'İN GÖREVDEN ALDIĞI ULAŞTIRMA BAKANI ARACINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Putin'in imzasıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un görevden alınması, iki gün önce yaşanan ve bütün dünyada gündem olan olayı akıllara getirdi.

Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısını görevden aldı! İki gün önce görevden alınan Ulaştırma Bakanı aracında ölü bulunmuştu 3

Rusya Ulaştırma Bakanı Starovoit, başkanlık kararnamesiyle görevden alınmıştı. Görevden alınmanın ardından Starovoit'in, arabasında ölü bulunmuştu.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Rusya putin
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