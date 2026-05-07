Putin'den Kiev çağrısı! Ateşkes ilan etti, olası durum için "Siviller ve yabancı diplomatlar şehri terk etsin" dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Bayramı sebebiyle 8-9 Mayıs günlerini ateşkes ilan etti. Putin, ateşkese uyulmaması halinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e büyük ölçülü bir füze saldırısı başlatması talimatı verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı aldığını, Ukrayna'nın ise ateşkese uyma niyetinde olmadığını savundu.

Rusya, Ukrayna savaşı için 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan etti. 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamaları nediniyle ilan edilen ateşkesin ihlal edilmesi durumunda ise Putin'den sert açıklamalar geldi.

PUTİN'DEN 9 MAYIS'TAKİ ATEŞKES ÖNCESİ UYARI: "KİEV'İ TERK EDİN"

Rusya, 9 Mayıs ateşkesi öncesi Kiev’deki siviller ve yabancı diplomatlardan şehri terk etmelerini istedi. Rusya hükümeti, olası bir Ukrayna saldırısına misliyle karşılık vereceğini yineledi.

RUSYA DIŞİŞLERİ: "UKRAYNA İSE ATEŞKESE UYMA NİYETİNDE DEĞİL"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın tehditlerini, "terör saldırısı düzenleme niyeti" olarak değerlendirdiklerini ve buna karşılık verebileceklerini söyledi.

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 4 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8'inci Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Zaharova, "Rusya'nın kardeş ve dost ülke olarak gördüğü Ermenistan, terörist için sahne haline geldi. Bunu not ettik. Rusya ile Ermenistan ilişkilerini ciddi şekilde zora sokacak adımların atıldığını görüyoruz." dedi.

Zaharova, Zelenskiy'nin Ermenistan ziyaretinin, Avrupa Birliği'nin Ermeni halkı için planladığı geleceği ortaya koyduğunu savunarak, "Ermenistan, Avrupa'nın askerileştirilmesiyle ilgili planlara dahil edildi. Ermenistan, AB cephelerine çekilecek." diye konuştu.

"TERÖR SALDIRISI DÜZENLEME NİYETİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Zaharova, Zelenskiy'nin zirvede, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğuna, Batılı liderlerin buna tepki göstermediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu tehdidi, terör saldırısı düzenleme niyeti olarak değerlendiriyoruz. Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin her türlü silahlı provokasyonunu kararlılıkla engellemeye devam edecek. Kiev'in tehditlerini gerçekleştirme girişiminde bulunması halinde, Kiev'e yoğun füzeli saldırı düzenlenecek. Ukrayna vatandaşlarını ve yabancı diplomatik temsilcileri, Savunma Bakanlığımızın Kiev'i zamanında terk etme tavsiyesini ciddiye almaya çağırıyoruz."

Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı aldığını, Ukrayna'nın ise ateşkese uyma niyetinde olmadığını savundu.

"LONDRA, UKRAYNA'DAKİ DURUMUN ÇÖZÜLMESİNDEN YANA DEĞİL"

İngiltere'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını değerlendiren Zaharova, "Londra, Ukrayna'daki durumun çözülmesinden yana değil. Onların (İngilizler) barışa ihtiyacı yok. Onlar, kanın dökülmeye devam etmesi için elinden geleni yapıyorlar. İngiliz siyasetçiler, Kiev yönetimine çatışmaları müzakere yoluyla durdurmak için şans vermiyor. İngilizler, çatışmaların devam etmesini kışkırtma yönünde adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Avusturya'nın, casusluk yaptığı iddiasıyla Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatı sınır dışı etme kararını kınadıklarını belirterek, "Bunu siyasi gerekçelerle atılan dostça olmayan bir adım olarak değerlendiriyoruz. Rus tarafı, Viyana'ya acı çektirecek sert karşılık verecek." dedi.

"ABD'NİN BASKINLARI, SON DERECE TEHLİKELİ VE YASAL OLMAYAN OLAYLARA YOL AÇIYOR"

ABD'nin İran petrolünü taşıyan tankerlere el koymasına değinen Zaharova, bunun yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu, uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini vurguladı.

Sözcü Zaharova, "ABD'nin baskınları, son derece tehlikeli ve yasal olmayan olaylara yol açıyor. Bu, geniş kapsamlı öngörülemeyen sonuçlara neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

