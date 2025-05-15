HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Putin'den Rus heyetini İstanbul'a uğurlamadan önce kritik temas

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşam İstanbul’daki görüşmelere hazırlık çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Putin'den Rus heyetini İstanbul'a uğurlamadan önce kritik temas

Toplantıda, İstanbul’a giden heyet üyelerinin yanı sıra, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov’un da yer aldığı bildirildi.

Toplantıda ayrıca özel askeri harekat bölgesindeki tüm askeri grupların komutanları da yer aldı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç kendi ölüm haberini böyle yalanladı: Büyük bir ayrıcalıkmışCHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç kendi ölüm haberini böyle yalanladı: Büyük bir ayrıcalıkmış
Son dakika | Bugün için vazgeçen Trump yarın Türkiye'ye gelebilir! Bir 'İstanbul' açıklaması dahaSon dakika | Bugün için vazgeçen Trump yarın Türkiye'ye gelebilir! Bir 'İstanbul' açıklaması daha
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı

AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı

Ailesi ölür ölmez başka biriyle nişanlanmış...

Ailesi ölür ölmez başka biriyle nişanlanmış...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.